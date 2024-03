Salon Emploi : 70 entreprises recrutent, plus de 600 postes à pourvoir

Jeudi 28 mars 2024, se tiendra le salon de l’emploi multi-secteurs d’activité, de 09H à 17H au Stade de la Beaujoire à Nantes. Plusieurs entreprises et organismes de formation seront présents pour proposer leurs différentes offres d’emploi (CDD, CDI, intérim, CDI intérimaire ou apprentissage). Au total plus de 600 offres d’emplois seront proposées aux candidats.

Chaque année, Synergie met en lumière sa ville d’origine et son partenaire historique, le FC Nantes, pour promouvoir l’emploi en Loire-Atlantique. En collaboration avec France Travail, Synergie prépare l’accueil de nombreux candidats cherchant un nouvel emploi, avec la participation de 70 entreprises en phase de recrutement.

Parmi celles-ci : ID Logistics, Toyota Material Handling, Daher, Airbus, Hervé Thermique, le Groupe Eiffage (Eiffage Route, Eiffage Construction, Eiffage Énergie Systèmes), COVI et Miti. Cette initiative couvre une variété de secteurs, incluant le BTP, le transport, la logistique, l’aéronautique, le commerce, l’agroalimentaire et la relation client.

À propos de Synergie



Synergie est un groupe international spécialisé dans la gestion et le développement des ressources humaines : recrutement, chasse de tête, travail temporaire, formation et conseil.

5ème acteur européen de services en ressources humaines, Synergie compte près de 5 000 collaborateurs répartis dans 17 pays. Synergie propose aux entreprises et aux institutions une offre globale de services afin de les accompagner au quotidien dans toutes leurs problématiques RH.

Véritable business partner, Synergie intervient dans les industries de pointe, comme l’aéronautique et les énergies renouvelables, le BTP, le transport, la logistique et les secteurs tertiaires au travers de son réseau de 800 agences dans le monde.