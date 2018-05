Rêve et Réalise : pour les jeunes de moins de 26 ans qui ont une idée de projet solidaire

Vous avez moins de 26 ans, une idée de projet solidaire, et vous êtes motivé. Alors, le programme Rêve et Réalise d’Unis-Cité est fait pour vous. Il est accessible à tous, quel que soit le niveau de diplôme ou le parcours. Pour un même projet, il est possible de candidater seul ou par équipe de 2 ou 3. La limite d’âge va jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.

Le contenu du programme Rêve et Réalise

Grâce au programme Rêve et Réalise, vous serez accompagné par un coordinateur expérimenté. Vous serez formé au montage de projet. Et vous serez parrainé par un entrepreneur. Il vous apportera son expertise et vous ouvrira son réseau. Vous serez accueilli dans un espace de travail collectif avec d’autres jeunes porteurs de projet venus de tous horizons. Et en plus, vous serez indemnisé 573€/mois, au titre de l’indemnité du Service Civique. Pour découvrir en détail ce programme, Demain.TV vous invite à regarder ce numéro de Label Entreprise. En effet, Romain Slitine, Directeur du Développement d’Unis-Cité explique en détail le programme de Rêve et Réalise. Et Fania Anoir, présidente de l’association Place des Clichés qui a en bénéficié détaille ce que cela lui a apporté.

