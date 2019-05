Semaine nationale de l’artisanat du 3 au 9 juin

Partez à la découverte des métiers de l’artisanat !

Du 3 au 9 juin se déroulera la semaine nationale de l’artisanat. Une occasion pour tous de découvrir les métiers du secteur et les offres d’emploi disponibles.

Une semaine pour promouvoir le secteur

Organisée par les chambres des métiers et de l’artisanat, cette semaine a pour objectif de mettre en avant ce secteur, porteur de nombreuses offres d’emploi et d’opportunités de carrière. En France, il existe 1 300 000 entreprises artisanales et comprend 3,1 millions d’actifs. Cela concerne quatre grandes familles de métiers: les services, le bâtiment, l’alimentation et la fabrication.

Le programme

Lors de cette semaine, de nombreuses activités se dérouleront dans nos régions. Au programme: des portes-ouvertes, des visites d’entreprises, des démonstrations, des débats et ce, dans toute la France. Vous pouvez retrouver la liste des activités sur le site dédié. Choisissez en une et vous n’avez plus qu’à cliquer. Toutes les informations sur l’activité y sont détaillées.