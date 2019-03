Semaine de l’emploi maritime: du 11 au 16 mars

4e édition de la semaine de l’emploi maritime !

La 4e édition de la semaine de l’emploi maritime se déroulera du 11 mars au 16 mars. Cette action s’inscrit comme étant une action prioritaire de l’État depuis le Comité Interministériel de la mer 2018.

Une semaine nationale

Organisée par Pole emploi avec ses partenaires, cette semaine a pour objectif de faire découvrir les métiers de la mer, et d’informer sur les entreprises qui recrutent et des centres de formations qu’il existe. 13 régions de métropole et outre-mer organisent ainsi plusieurs activités. Au programme: visites d’entreprises, forums de recrutement et découverte des métiers.

Comment ça marche ?

Vous pouvez retrouver toutes les activités sur le site dédié. Tous les évènements y sont répertoriés. Toutes les informations concernant l’activité y sont. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des infrastructures de vos régions.