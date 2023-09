Normandise Pet Food organise La Caravane de l’Emploi

L’entreprise d’alimentation pour chien et chat Normandise Pet Food organise une caravane de l’emploi du 15 au 17 septembre de 10 h à 20 h à La Foire Internationale de Caen.

Normandise Pet Food, une alimentation de qualité pour chien et chat

Normandise Pet Food est une société industrielle de nourriture pour les animaux de compagnie. Elle est basée à Vire-Normandie dans le Calvados depuis 1991. La société compte alors 800 collaborateurs et confectionne des pâtés et des terrines avec des ingrédients sains et naturels. Malgré une usine entièrement automatisée qui tourne toute l’année, la société s’engage à respecter l’environnement. En effet, la société possède 6 certifications dont la garanti de l’agriculture Biologique (AB) et AFAQ pour la préservation des ressources et la réduction de l’impact sur le climat.

La société recherche alors des profils divers et variés pour continuer à confectionner des produits de qualité dans le respect de l’environnement.

La Caravane de l’emploi recrute

Normandise Pet Food était du 8 au 10 septembre à la foire Sainte-Croix de Lessay. Elle emmènera sa caravane du côté de Caen du 15 au 17 septembre. L’objectif de cette initiative est d’aller à la rencontre des candidats et de recruter sur le terrain différents profils.

Avec une croissance de 10 % chaque année, l’entreprise a besoin de techniciens régleur, techniciens de maintenance ou encore de techniciens en automatisme pour permettre à l’usine de tourner toute l’année. Normandise Pet Food recherche aussi dans les fonctions supports telles que des responsables de ressources humaines ou encore des acheteurs.

La caravane permettra aux salariés de l’entreprise et aux recruteurs d’aller vers les futurs collaborateurs. Les candidats auront également la possibilité de s’inscrire à des visites sur des bornes prévues par l’entreprise. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.lanormandise.fr.