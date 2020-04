Learning Live vous fait découvrir l’ESGI

L’ESGI, l’école d’informatique en alternance, n°1 en France

Le confinement s’étend, mais pour les actuels et futurs étudiants, les recherches continuent. Avec sa version 100% digitale et connectée, Learning Live vous emmène à l’ESGI, école d’informatique en alternance. En effet, à l’image d’une grande majorité d’écoles, l’ESGI à fait le choix d’une pédagogie professionnalisante. Pour mieux coïncider avec les attentes actuelles et futurs du marché du travail. L’ESGI propose donc Bachelors et Mastères professionnalisants pour des diplômes certifiés titre RNCP, niveaux 6 et 7. Neuf spécialisations sont proposées parmi lesquelles : ingénierie du web, intelligence artificielle et big data, ou encore système réseau et cloud computing.

Jérôme Joinet vous propose de découvrir l’ESGI de l’intérieur et au travers des témoignages de nos invités :

Kamal Hennou , Directeur de l’ESGI,

Jordan Assouline , alumni et aujourd'hui chez DevSecOps,

, alumni et aujourd’hui chez DevSecOps, Ainsi que de nombreux étudiants…

Tous nos intervenants répondent avec franchise à toutes vos questions grâce à un live interactif. Vous saurez tout sur les différents bachelors et mastères, ainsi que sur la pédagogie et les partenariats avec les entreprises du secteur. Et pour en savoir et prendre contact avec l’équipe administratives, plus vous pouvez vous inscrire sur jpo-d.com/ESGI