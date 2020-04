Learning Live vous emmène à l’EFAB, l’école des métiers de l’immobilier

Trois parcours de formation à découvrir dans Learning Live

Learning Live revient, toujours dans une version 100% digitale et connectée, période de confinement oblige ! Aujourd’hui, direction l’EFAB, l’école supérieure de l’immobilier. Au programme, des diplômes de BAC à BAC +5 : BTS, Bachelors, Mastères. Pour une large palette de métiers : négociateur immobilier, gestionnaire de biens ou encore collaborateur d’office notarial. Pour cela l’EFAB met à la disposition de ses étudiants des formations courtes en 2 ou 3 ans ou longues en 4 ou 5 ans. Learning Live vous propose de découvrir cette école présente dans 7 grandes villes de France, présentée par ses acteurs :

Jean-Charles Torroja , directeur de l’EFAB,

, directeur de l’EFAB, Les alumni de l’EFAB , aujourd’hui professionnels du secteur immobilier,

, aujourd’hui professionnels du secteur immobilier, Ainsi que les témoignages d’étudiants…

A travers ses séquences phares, Learning Live vous présente tous les aspects de cette école. Pour qu’en période de confinement les écoles viennent directement à vous ! Et si les formations et les métiers de l’immobilier vous intéressent, rendez-vous sur efab.fr. Et surtout ! Pour rencontrer et échanger avec les équipes de l’EFAB, c’est sur jpo-d.com/efab