4e édition de la semaine nationale des missions locales

La semaine nationale des missions locales 2019 !

La semaine nationale des missions locales aura lieu du 14 au 22 mars avec 700 évènements prévus partout en France. L’objectif de cette 4e édition ? Informer au maximum sur ce que peut apporter les missions locales aux jeunes.

Qu’est-ce que ce sont les missions locales ?

Ces structures sont présentes sur tout le territoire national. Au total, il y en a 436 avec plus de 6800 sites. Les missions locales ont pour objectif d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle. Elles gèrent toutes les problématiques qui empêchent la bonne insertion des jeunes: emploi, formation, logement, santé etc. De plus, les services que les missions locales proposent, s’adressent aussi aux entreprises afin d’apporter un accompagnement du jeune et une aide au recrutement.

Les missions locales font partie du service public et sont en étroite relation avec Pôle emploi, avec qui elles sont partenaires. Elles sont représentées au plan national par l’Union national des missions locales (UNML), qui regroupe les présidents des missions locales en tant qu’employeurs.

Cette année…

Pour la 4e édition de la semaine nationale, les Missions locales ont mis l’accent sur l’information aux jeunes. 700 évènements auront lieu dans toute la France à cette occasion. Au programme, visites d’entreprises, forums d’emplois et formation, journées portes ouvertes, job dating et encore d’autres évènements. Retrouvez le programme de la semaine et toutes les informations correspondant sur le site dédié. Vous n’avez qu’à choisir l’évènement qui vous intéresse.

Cette semaine s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Certains évènements demandent une réservation ou une inscription. Toutes les informations sont dans la fiche détaillée de chaque évènement.