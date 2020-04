ENGDE : des formations aux métiers de la comptabilité

Learning Live continue de vous accompagner durant le confinement. En effet, aujourd’hui nous vous proposons de découvrir l’ENGDE, école supérieure de gestion et d’expertise comptable.

Les métiers du chiffres connaissent une grande phase de mutation, en lien direct avec la transition numérique : dématérialisation, automatisation des tâches, nouveaux logiciels comptables… Et ainsi des métiers qui mutent et qui ne cessent recruter. En effet, en 2019, le BMO Pôle Emploi recensait plus de 18 000 postes à pourvoir sur tout le territoire.

Les équipes de l’ENGDE nous ouvrent leurs portes et nous présentent les métiers du chiffres dans Learning Live !

Des diplômes reconnus et professionnalisants

Les métiers de comptable et expert-comptable demandent des diplômes bien précis. Ainsi, l’ENGDE propose des formations complètes et en alternance au DCG, diplôme de comptabilité et de gestion, et au DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Vous pourrez également suivre une formation pour le DEC, grâal de la profession expert-comptable.

A côté de ces titres, un programme grande école composé d’un Bachelor et de deux Mastères pourront également être suivis. Et soucieuse de la réussite et l’insertion professionnelle de ses étudiants, l’école élabore tous ses cursus en alternance. Une formation financée, accompagnée d’un salaire à la fin du mois, le tout en acquérant de l’expérience professionnelle.

Présente à Paris, Lille et Lyon, découvrez cette école avec les mots de ses représentants :

Christelle Jondot , directrice de l’ENGDE Paris,

, directrice de l’ENGDE Paris, Philippe Schoda , directeur du campus de Lille,

, directeur du campus de Lille, Jonathan Brundu , conseiller formation à Lyon,

, conseiller formation à Lyon, Wahib Dahmani , expert-comptable et professeur,

, expert-comptable et professeur, Ainsi que les témoignages de nombreux étudiants…

Avec Learning Live ce sont les écoles qui viennent à vous !

N’hésitez plus et prenez contact avec les équipes de l’ENGDE sur jpo-d.com/ENGDE.