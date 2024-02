Jérôme Joinet reçoit François Sarkozy, ex pédiatre et président de FSNB Health and Care pour cette édition d’À l’écoute des experts sur le salon des services à la personne.

François Sarkozy, consacre sa vie à la santé. Il avait pris soin des plus jeunes dans son ancienne profession, désormais, il se penche sur les défis liés au vieillissement. En effet, François Sarkozy pense que la science progresse dans la compréhension du processus de vieillissement. Ainsi, il y a un espoir de vieillir en bonne santé.

Son livre prodigue alors des conseils pratiques pour favoriser un vieillissement épanoui. Parmi eux, le rejet des comportements toxiques tels que la consommation de tabac et d’alcool. Il insiste également sur l’importance de l’exercice physique régulier et d’une alimentation équilibrée.

François Sarkozy évoque la loi pour Bien Vieillir

L’ex-pédiatre pointe du doigt les failles de la France dans la considération des personnes âgées. Cependant, il souligne un progrès encourageant : l’existence d’une loi sur le bien vieillir en cours de vote au Parlement. Cette initiative, si elle est adoptée, pourrait représenter un bel avancement.

Alors, pour François Sarkozy, la question du vieillissement est un enjeu Majeur, à la fois économique et humain. Il est impératif de prendre les bonnes mesures pour garantir un vieillissement digne et en bonne santé. Pour ceux qui cherchent des informations supplémentaires sur la préservation de la santé, rendez-vous sur le site FSNB. De plus, pour approfondir ses connaissances, le livre « Vieillir heureux, c’est possible » de François Sarkozy offre un guide pratique et inspirant.

Demain TV en partenariat avec la Fédération CFTC Santé Sociaux était présente tout au long du salon pour vous proposer des rencontres avec des salariés, des chefs d’entreprises et des politiques.