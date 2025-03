Boulangerie Louise : 160 postes à pourvoir en France 

Recrutement en boulangerie : Boulangerie Louise lance une vaste campagne de recrutement avec plus de 70 postes en CDI/CDD et 92 en alternance. Dans Le Journal de l’Emploi, Olivier Cortyl, directeur des ressources humaines de Boulangerie Louise, détaille les nombreux postes proposés.

L’enseigne, troisième réseau de boulangeries en France, poursuit son développement sur ses territoires historiques – Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Bretagne – et prévoit de s’étendre au sud de la Loire. Boulangerie Louise recrute chaque semaine pour ses 123 magasins : des boulangers, des vendeurs, des responsables de magasin et leurs adjoints. L’entreprise propose environ 70 postes en CDI ou CDD, répartis sur l’ensemble de son réseau.

Côté formation, 92 postes en alternance sont également à pourvoir :

CAP boulanger (en 1 ou 2 ans)

Conseiller de vente avec spécialité hygiène alimentaire

Management d’unité marchande (Bac +2)

Tous les alternants sont formés via le CFA interne de l’entreprise, un dispositif 100 % à distance avec des cours en ligne, un PC fourni, et des ateliers pratiques en présentiel 3 à 4 fois par an.

Chez Boulangerie Louise, la personnalité commerçante, l’envie d’apprendre et la relation client sont des qualités clés. L’entreprise mise aussi sur l’ascenseur social : un apprenti peut évoluer vers des fonctions d’encadrement, voire de direction régionale.

Toutes les offres sont disponibles sur www.boulangerielouise.com

À propos

Boulangerie Louise fait partie du groupe Tesseract, intégré à InVivo, acteur majeur de l’agriculture. L’enseigne compte 123 magasins, dont 10 en franchise, et connaît une croissance régulière avec 20 à 30 ouvertures par an.