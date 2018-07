Découvrez le Réseau Entreprendre Paris

Le Réseau Entreprendre Paris est une association qui accompagne les entrepreneurs. Elle propose plusieurs programmes avec un prêt d’honneur, un accompagnement individuel par un chef d’entreprise et un accompagnement collectif sous forme de clubs de repreneurs. Et dans cette émission Cyrille Saint Olive, directeur de Réseau Entreprendre Paris détaille ces programmes et les conditions d’accès. Laurence Grandcolas, fondatrice de Mysezame a bénéficié des actions du Réseau Entreprendre. Alors, elle explique ce que cela lui a apporté.

Faîtes-vous accompagner

Un entrepreneur accompagné par un réseau a plus de chance de réussir la création de son entreprise et de la voir survivre. Et les chiffres confirment cette affirmation. Donc, n’hésitez pas à solliciter les réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise.

