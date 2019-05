Les entrepreneurs sont-ils des créateurs de rêves ?

C’est la question que Mathilde Degorce a posé aux deux invitées de Business Women : Maëlle Chassard, la créatrice de Lunii et Alexandra Rapaport, la fondatrice de La Pelucherie. A travers Ma Fabrique à Histoires, Lunii raconte aux enfants 48 fantastiques aventures. Mais c’est à eux de choisir le héros, l’univers, le second personnage et l’objet. Lunii conte alors les histoires qu’ils ont fabriquées ! Une expérience magique d’écoute mélangeant innovation et tradition. Quant à la Pelucherie, c’est Alexandra et sa soeur Natacha, qui relancent la marque de leur grand-mère. En effet, créée en 1976, la Pelucherie était une boutique mythique des Champs-Elysées. Elle faisait le bonheur des petits et des grands avec ses magnifiques peluches de très belle qualité. Aujourd’hui la Pelucherie propose à nouveau des peluches douces, authentiques et uniques. Chaque peluche est cousue à la main dans l’atelier historique de la marque en Italie, dans le respect du savoir-faire d’autrefois !

La Minute Réseau

Comme dans chaque émission, retrouvez également la minute réseau. C’est le Moovjee qui est à l’honneur et qui explique le mentorat.

Business Women, l’émission des femmes qui entreprennent.

Chaque mois, Business Women donne la parole à des femmes entrepreneures. Deux femmes entrepreneures viennent débattre d’un thème autour de l’entrepreneuriat. Elles partagent également leur coup de coeur ou leur coup de gueule. L’activité de leur entreprise est présentée à partir de leur publication sur les réseaux. Une chronique est également dédiée aux structures qui accompagnent les femmes qui entreprennent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee). Alors, profitez de l’expérience et des conseils des entrepreneures de Business Women. Les émissions sont disponibles sur Business Women.