Le Salon de lâ€™Orientation des jeunes

Le Salon de l’Orientation des jeunes

Du 15 au 19 novembre 2023 aura lieu le salon de l’orientation des jeunes au Parc des Expositions de Porte de Versailles à Paris.

C’est le journal l’Etudiant et l’Onisep qui coorganise le salon de l’orientation des jeunes. La région Ile de France, l’entreprise mgen ou encore le ministère de l’éducation participe aussi à l’organisation. Le salon de l’orientation des jeunes est un rendez-vous annuel qui permet de s’informer sur des entreprises de tous les secteurs. Ils peuvent même y obtenir une école, une alternance ou un stage.

Il y aura 3 forums, celui de l’Etudiant, de l’Aventure des métiers et de l’Onisep. L’Etudiant et l’Onisep animeront des conférences. L’université de Cergy aussi animera une conférence ainsi que Mylearn, une école spécialiste du comportement pour obtenir un travail.

L’Aventure des métiers quant à lui, est un concept mis en place par L’Etudiant. Durant ce format, des professionnels viennent parler de leurs métiers aux jeunes. Il y aura notamment des personnes issues de l’agriculture, de la restauration ou même du bâtiment et de la défense.

Pour participer à cet événement, rendez vous sur le site et cliquez sur « Je m’inscris ».

Le salon européen de l’éducation

Le salon de l’orientation des jeunes et le salon professionnel de l’innovation éducative, réservé à un public professionnel, font tous deux partie du salon européen de l’éducation.

Il rassemble alors les jeunes autours de forums thématiques et les aide à trouver leur voie. En plus des étudiants, les lycéens et collégiens peuvent aussi s’y rendre pour mieux appréhender l’enseignement supérieur pour les uns et les spécialités à choisir pour les autres.