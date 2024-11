Le journal de l’emploi avec UNIS-CITE

Nathalie Hanet directrice générale d’Unis-Cité et Sunny Rebbai ancien volontaire en service civique et aujourd’hui salarié au sein de l’association en charge du suivi des services civiques écologiques sont les invités de cette édition du journal de l’emploi. L’occasion de redécouvrir l’histoire de l’association, de l’importance du service civique et surtout cette émission permet de faire un point d’actualité sur le service civique et le Service National Universel.

Le Service Civique à Unis Cité

Créé en 2010 le Service civique à été crée pour favoriser la mixité sociale et développer ue culture de l’engagement chez les jeunes. A Unis-Cité, c’est un engagement volontaire sur le terrain pour 1 ou 2 causes: l’environnement, la lutte contre les discriminations, l’accès à la culture, la solidarité envers les seniors, les réfugiés, les sans-abris etc.

Chaque mois, une indemnité de + de 600 euros est versée à chaque volontaire. Elle peut être majorée par l’Etat sur critères sociaux (boursiers / foyers fiscaux relevant du RSA). Le statut de volontaire en Service Civique assure une protection santé complète et est comptabilisé dans le calcul des trimestres de retraite.

Grâce au Service Civique, un volontaire va rejoindre une équipe de jeunes de toutes origines sociales et culturelles, diplômés, non diplômés… tous différents, tous solidaires. Pendant cette mission de 8 mois Unis-Cité accompagne les volontaires grâce à de nombreuses formations, pour leur permettre de vivre pleinement l’expérience individuelle et collective : prendre confiance en toi, travailler en équipe, faire preuve de créativité, développer le sens des responsabilités, la capacité d’organisation et d’adaptation…

Faire un Service Civique à Unis-Cité, c’est aussi l’occasion de se construire un réseau, et être accompagné pour réfléchir à son projet d’avenir, qu’il soit de reprendre des études, commencer une formation ou trouver du travail…

A Propos d’Unis-Cité

Association régie par la loi de 1901 née en 1994, Unis-Cité est l’association experte et pionnière du Service Civique des jeunes en France, partenaire privilégié de l’Etat et des collectivités dans le déploiement du Service Civique. Militante d’un Service Civique de qualité pour toutes et tous et convaincue que le Service Civique devrait faire partie du parcours de vie de tous les jeunes d’où qu’ils viennent et quel que soit leur projet d’avenir, Unis-Cité mène régulièrement des actions de plaidoyer. Elle est à ce jour présente dans plus de 116 territoires en France métropolitaine et à La Réunion.

Unis-Cité mobilisé avec le mouvement associatif

Unis-Cité fait partie du Mouvement associatif qui représente, au travers de ses membres, 1 association sur 2 en France. Face aux débats actuels sur le projet de loi de finances 2025 qui font craindre une menace directe sur le financement du Service Civique, le mouvent s’est mobilisé. Ils appeloent à la préservation du budget inscrit à la 1ère version du PLF, nécessaire pour stabiliser le nombre de 150 000 jeunes en 2025, engagés sur 8 mois en moyenne dans cette expérience transformative.