Julien Tuffery : l’avenir du jean passe par l’humain et le local

Julien Tuffery défend une fabrication éthique, humaine et locale comme avenir du jean et levier pour relancer le textile français. Dans cette édition de Future of Work, Julienne Nadin reçoit Julien Tuffery, président de l’Atelier Tuffery, manufacture familiale de jeans. Héritier d’un savoir-faire vieux de quatre générations, il incarne une vision éthique et durable du textile.

Un jean durable, une vision d’avenir

Ancien ingénieur chez Veolia, il quitte tout en 2016 pour relancer l’entreprise fondée par son arrière-grand-père. Son choix : produire en France, avec sens, bon sens… et engagement.

Chez Atelier Tuffery, fini le taylorisme : chaque salarié apprend à tout faire. Objectif : valoriser la polyvalence, casser la routine, et redonner du sens au travail. Résultat : une manufacture humaine, agile et moderne.

L’éthique est aussi dans la matière. Julien Tuffery reconstruit des filières locales : chanvre, lin, laine. Dernière nouveauté : un troupeau de brebis pour produire sa propre laine. Un modèle unique dans le secteur du jean français.

En 2024, 60 000 jeans fabriqués localement ont été vendus. Un jean made in France, éthique et traçable. Un jean qui respecte l’humain, l’environnement et les territoires.

En 2170, j’aimerais que mes arrière-petits-enfants visitent la manufacture. Et qu’ils disent : en 2025, ils ont eu raison de prendre ce tournant. »

À propos de l’invité

Julien Tuffery dirige l’Atelier Tuffery, plus ancienne manufacture de jeans en France. En 2024, l’atelier emploie 40 personnes et produit exclusivement en France, avec des matières locales.