Journal de l’Emploi : La Semaine du Numérique du 22 au 26 janvier 2024

Didier Thomas, Directeur territorial des Hauts-de-Seine de France Travail est l’invité du Journal de l’Emploi. Il est chef-de-file dans le domaine du numérique de France Travail en Ile-de-France.

Avec lui nous faisons le point sur les métiers du numérique! Et surtout sur la semaine du numérique organisée du 22 au 26 Janvier partout en France. En effet, le numérique, secteur d’avenir, présente un important potentiel d’embauche dans les années à venir.

50% des emplois dans ce secteur sur son territoire sont en Ile-de-France. De plus, la moitié des 230 000 recrutements dans le numérique, prévus d’ici 2027, se font lieu en Ile-de-France. Des métiers en pleine évolution, des métiers en tension et surtout des métiers ouvert à tous. En effet, pas besoin d’avoir un BAC+5 pour travailler dans le numérique: et pas besoin d’être un Geek. Si vous souhaitez découvrir le secteur et ses opportunités participez à la semaine du numérique du 22 au 26 Janvier.

Semaine du Numérique du 22 au 26 janvier

Organisée par France Travail elle aura lieu partout en France avec de nombreux évènements. Rien qu’en Île-de-France il y a 230 rendez-vous . conférences, ateliers, etc. Une semaine à ne pas rater pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou exercer des métiers dans numérique. Des métiers comme développeur web, codeur, community manager ou « data scientist » !

Tout au long de la semaine France Travail et ses partenaires vous proposent des ateliers découverte des métiers, des formations, des visites d’entreprises, des job dating, et conférences thématiques… De nombreux événements qui vous permettrons une meilleure connaissance du secteur et des opportunités d’emploi. Vous pourrez également trouver un job avec des mise en relation avec des recruteurs. La féminisation et la diversité sont également mises en avant, en tant que leviers pour une meilleure inclusion.

Pour trouver l’évènement le plus proche de chez vous suivez le lien ici.