Semaine des services de l’automobile du 16 au 23 mars

4e édition de la semaine des services de l’ automobile

Venez découvrir plus de 100 métiers dans le secteur automobile avec la semaine des services de l’automobile ! Elle a lieu du 16 au 23 mars avec au total 500 évènements dans toute la France.

Qu’est-ce que c’est ?

Chaque année, les entreprises du secteur des services de l’automobile recrutent près de 15 000 alternants et plus de 50 000 salariés. Cependant, il y a un manque croissant de main d’œuvre et de nouveaux talents. Pour résoudre cela, l’Association Nationale pour la Formation Automobile a mis en place la semaine des services de l’automobile et de la mobilité (SSAM).

Son objectif ? Informer le public de la richesse de ce secteur et recruter de nouveaux talents. Elle fait donc découvrir les métiers du secteur des services de l’automobile. Cette 4e édition a pour thème « Nos métiers sont votre futur ». Au programme, plus de 500 évènements partout en France dans 200 établissements de formation. Au programme ? Des journées portes-ouvertes, des forums de métier, des visites d’entreprises etc.

Des formations à découvrir

Le secteur de l’automobile propose énormément de formations variées. Ainsi, les diplômes disponibles dans ce secteur vont du CAP au diplôme d’ingénieur en passant par les CQP (certificats de qualification professionnelle). De nombreux domaines sont également présents dans le secteur automobile. On peut citer la carrosserie-peinture, mais aussi la vente, la maintenance, les stations-services, etc. Ainsi, plus de 100 métiers sont à découvrir durant la SSAM.

Comment ça marche ?

La SSAM à son site internet. Le programme ainsi que tous les évènements répertoriés par région sont déjà disponibles. Il vous suffit de sélectionner l’évènement qui vous intéresse et de suivre les modalités détaillées. Retrouvez le programme avec tous les évènements détaillés et toutes les informations nécessaires sur le site dédié.