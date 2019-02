La semaine de l’industrie: 1130 évènements partout en France

Semaine de l’industrie: du 18 au 24 mars 2019 !

La 9e édition de la semaine de l’industrie débarque du 18 au 24 mars avec 1130 évènements partout en France. Soyez nombreux !

Qu’est-ce que c’est ?

Créée en 2011, la semaine de l’industrie a pour objectif de valoriser le secteur de l’industrie. Afin de faire découvrir les richesses de ce secteur et d’informer le grand public de ses besoins en recrutement, ses acteurs organisent des évènements pédagogiques à travers toute la France. Parmi les activités proposées: des visites d’entreprises, des expositions, des job dating, des web-conférences, etc.

Ce rendez-vous national est piloté par le ministère de l’Économie et des finances via la Direction générale des entreprises. Grâce à ses nombreux partenaires, la semaine de l’industrie propose toujours plus d’évènements chaque année. Le thème de cette 9ème édition ? La French Fab, l’étendard de l’industrie française. Elle a pour objectif de fédérer les entreprises de toutes tailles autour des valeurs communes de l’industrie du futur. Retrouvez toutes les informations de la French Fab sur le site dédié.

Pour participer

La semaine de l’industrie est accessible à tous les collégiens et lycéens qui veulent se renseigner sur le secteur de l’industrie. Elle concerne aussi les demandeurs d’emploi et ceux qui recherchent des stages.

Pour participer, ça se passe sur le site. Il suffit de rechercher les évènements près de chez vous puis de sélectionner celui qui vous intéresse. Il y aura ensuite une fiche détaillée de l’évènement. Certains seront disponibles uniquement par pré-inscription en ligne ou par réservation téléphonique. Toutes les informations seront affichées. Pour les inscriptions en ligne, il y aura juste à suivre le lien et à remplir la fiche de renseignements demandée.