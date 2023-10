Salon Emploi : Forum Cybersécurité à Paris

Le 9 novembre 2023 de 13 h à 20 h se tiendra un forum de cybersécurité. Il aura lieu dans le 12ème arrondissement de Paris à l’espace Charenton. Les jeunes sortant des écoles auront alors de nombreuses opportunités d’emploi.

Depuis 2017, ce forum, organisé par Eden Forum permet à tout l’écosystème cyber de se retrouver le temps d’une journée. Avec la participation des leaders du secteur comme Orange ou Total Energie, ce forum accueille 1300 candidats.

Les candidats pourront alors aller à la rencontre de professionnels et d’entreprises du secteur dans l’objectif de trouver un emploi. Il y aura 60 entreprises tels que Airbus, Thales ou encore Naval et plus de 500 offres d’emplois à pourvoir. C’est en effet, un secteur en plein essor et cela se ressent dans le nombre de participants en constante augmentation. L’année dernière, ils n’étaient que 700 et cette année, les jeunes sortant des écoles seront 1300.

Toutes les entreprises citées seront présentes sur le forum et bien d’autres encore… Pour vous inscrire, allez sur le site dans l’espace candidat, créez un compte et inscrivez vous.

La cybersécurité devient incontournable

En effet, ces dernières années, les cyber attaques se font de plus en plus nombreuses. Cela peut aller du vol de données commerciales à but lucratif au vol de données confidentiels et dangereuses des grandes institutions.

Alors, de nombreuses écoles de cybersécurité ont ouvert leurs portes pour former les jeunes à la protection des données. Depuis l’ouverture de ces écoles, la cybersécurité s’est donc renforcée en France avec de nouveaux profils. Les entreprises ayant besoin de ces nouveaux talents sont ceux des services de l’État comme le ministère des Armées ou encore et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.