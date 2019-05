Paris des métiers qui recrutent: 1500 offres

Salon pour l’emploi: Paris les métiers qui recrutent

Jeudi 16 mai, se déroule la 5ème édition du salon Paris des métiers qui recrutent. Au total, 1500 offres d’emploi à pourvoir ! Le salon se tiendra de 10h à 17h au Carreau du Temple à Paris (4 rue Eugène Spuller, 3e arrondissement).

1500 offres d’emploi à pourvoir

Organisé par Carrefours pour l’emploi et la Mairie de Paris, le salon met en relation les talents et les entreprises. Cette année, 1500 offres d’emploi sont proposées par 130 recruteurs. Parmi les métiers recherchés, il y a l’hôtellerie, restauration, la santé, le transport et la logistique et bien d’autres encore.

Il n’y a pas besoin de se pré-inscrire pour participer, l’entrée est libre et gratuite. Ce salon s’adresse aussi bien aux jeunes en recherche d’un premier emploi ou d’un apprentissage, qu’aux candidats expérimentés, cadres, ou travailleurs handicapés. N’oubliez pas votre CV et de vous préparer aux entretiens avant. Renseignez vous également au préalable sur les entreprises qui vous intéressent. La liste des exposants se trouve sur le site dédié. Vous pouvez aussi consultez les offres d’emploi disponibles.