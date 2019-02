Journée jobs d’été: plus de 8000 offres à pourvoir

A vos CV, c’est la journée jobs d’été !

Jeudi 21 mars aura lieu la Journée jobs d’été au Centquatre-Paris (104 rue d’Aubervilliers) de 10h à 18h. Au total: plus de 8000 offres à pourvoir principalement en région Ile-de-France !

Qu’est-ce que c’est ?

En partenariat avec Pôle Emploi, le CIDJ, un espace d’information jeunesse, organise ce salon pour permettre aux candidats de trouver leurs jobs d’été. Cette journée lance le coup d’envoi du mouvement national des journées jobs d’Été organisées dans toute la France.

Cette année, sera la 26e édition et il y a plus de 8000 offres à pourvoir principalement en Ile-de-France ! Il y aura 50 entreprises exposantes et différents postes proposés dans les secteurs de l’accueil, l’animation, la gestion, ou encore le commerce/distribution, etc.

Programme

Au programme de la journée, des offres d’emploi à pourvoir et des entreprises à rencontrer. Les équipes du CIDJ et Pôle Emploi proposeront également une aide à la rédaction du CV et de la lettre de motivation, ainsi qu’une préparation à l’entretien et d’autres conseils sur la recherche des jobs en France et à l’international. Il y aura également plusieurs brochures sur le travail à l’étranger à disposition des participants durant le salon.

Comment participer ?

La journée jobs d’été est accessible à tout niveau d’études (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés…) et il est gratuit. Pour participer, vous pouvez vous inscrire sur le site dédié mais ce n’est pas obligatoire. Vous recevrez alors, la liste des exposants et les offres qu’ils proposent ainsi que des conseils de préparation avant le salon. N’oubliez pas vos CV !