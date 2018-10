Emploi: Job Dating l’Aveyron recrute à Paris le 13 octobre

l’Aveyron recrute: un département d’opportunités

L’Aveyron Recrute est une opération mise en place par Le département d e l’’Aveyron, en partenariat avec les Chambres Consulaires et les intercommunalités. Ces différents acteurs se sont associés pour attirer de nouvelles populations actives. En Effet ce département offre de nombreuses opportunités: un taux de chômage de 6% et des entreprises en plein développement, qui peinent à recruter et des affaires à reprendre.

l’Aveyron recrute: un job dating le 13 octobre à Paris

le 13 octobre c’est le département qui vient à Paris! à la rencontre des franciliens pour leur proposer 200 CDi, 150 opportunités pour reprendre une entreprise et plein de bon tuyaux pour partir vivre et travailler en Aveyron. Les secteurs d’activité et les postes à pourvoir sont variés : du mécanicien au technicien en agro-alimentaire, du juriste à l’hygiéniste, du chargé de communication ou de marketing digital, développeur… jusqu’au chargé de projet en génétique et aux médecins.

Le 13 octobre, en parallèle du Marché de Bercy, organisé par la Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises un job dating est organisé le matin et l’après-midi un espace de 30 stands vous permettra de rencontrer tous les interlocuteurs qui peuvent vous aider dans votre recherche d’opportunité en Aveyron.

pour y participer il faut s’inscrire sur www.laveyronrecrute.com

l’Aveyron recrute: Pour y vivre et pour y être bien

L’initiative ne s’arrête pas à la mise en relations employeur-candidats, mais s’accompagne d’un dispositif destiné à faire en sorte que les futurs aveyronnais réussissent leur « atterrissage ». Le département propose ainsi un véritable package « emploi + offre de vie ».