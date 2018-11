20000 offres d’emploi à la 3eme édition du Day Click – 27 novembre

Le Day click 2018: 3 ème édition avec 20000 offres d’emploi!

Le 27 novembre, au Cent Quatre Paris dans le 19e arrondissement se tient le Day click 2018. Ce salon du numérique revient pour une 3ème édition avec à la clé de nouveautés innovantes. Organisé par Syntec Numérique, le syndicat de l’écosystème du numérique, le Day click se déroulera cette année au 5 rue Curial dans le 19 e arrondissement de Paris. Les inscriptions sont obligatoires sur ledayclick.fr !

Le Day click 2018: tout sur les métiers du numérique

Au programme, plusieurs espaces à thèmes différents pour la découverte, la formation et la reconversion professionnelle. Comme

chaque année, il y a un job dating où plus de 200 écoles de formation au numérique sont présentes pour dialoguer avec les visiteurs. 20 000 offres de stage, de CDD/CDI sont à pourvoir. Un espace innovation est également à la disposition des visiteurs : au total, 1000 m2 de démonstrations animées par des startups et entreprises. Un accompagnement pour reconversion professionnelle

dans le domaine du numérique est mis en place. En plus des nombreux stands de dialogue et de démos, le Day click challenge est encore de la partie ! Ce concours a pour but d’aider les startups à décoller en se faisant remarquer par les investisseurs, les entreprises durant cette journée. Pour se faire, 6 startups présélectionnées et présentes dans le village de l’innovation s’affrontent avec une

présentation de 3 minutes. C’est au jury et au public de décider ensuite. Une journée pleine d’activités qui devrait susciter des vocations dans ce nouveau secteur.

Syntec numérique: à l’origine du salon

Syntec numérique, premier syndicat professionnel de l’écosystème du numérique français, fait 80% du chiffre d’affaires en France et génère 447 000 d’emplois. Accompagné de 2000 entreprises membres, d’éditeurs de logiciel, et de startups, elle assure la promotion des métiers du numérique et la défense de cette profession. Crée en mars 1970, Syntec numérique à l’idée de réunir toutes les

générations dans une seule et même journée : le Day click. Leur objectif ? Faire découvrir ce secteur en pleine croissance qui regorge d’emplois et de possibilités.

L’année dernière, lors de la deuxième édition du Day click en novembre 2017, il y avait plus de 6000 visiteurs. De très bons résultats qui seront sans doute prometteurs cette année encore.