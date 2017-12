Bois et Dérivés de l’Eure: la belle aventure bientôt certifiée Iso 9001.

Le début d’une aventure.

Spécialisé dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, Bois et Dérivés de l’Eure est une belle aventure. Elle sera bientôt certifiée Iso 9001. L’histoire de Bois et Dérivés de l’Eure débute le 1er avril 2010. Son dirigeant, Xavier Boullard, décide de voler de ses propres ailes. Il se lance dans l’aventure entrepreneuriale. Il aménage ses bureaux à domicile et débute sa nouvelle vie professionnelle comme agent pour un raboteur de bois en Allemagne. Il transforme très rapidement son activité en négoce de différents bois de structure. Il fait tout, du transport au stockage des produits jusqu’à la livraison chez les clients, sans oublier bien sûr la partie commerciale, primordiale, et l’administratif.

La certification Iso 9001.

En six ans, l’entreprise a changé de dimension. Xavier, aidé de son épouse Caroline, est à la tête d’une entreprise de six salariés implantée dans de nouveaux locaux dans la zone d’activité de Beuzeville. Il a adhéré à Gedibois, une centrale spécialisée dans les matériaux. Il réalise un chiffre d’affaires toujours en progression. Face à ce développement, Xavier Boulard décide en 2016 de lancer son entreprise dans une nouvelle aventure: la certification ISO 9001.

