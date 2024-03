BAM LAB : le programme qui révolutionne les carrières des femmes

Judith Castro, consultante, formatrice et co-fondatrice chez Symbolones était l’invitée de Jérôme Joinet dans le Journal de l’emploi. Symbolones s’est distingué en créant un programme novateur le BAM LAB. Dédié à l’avancement professionnel des femmes, conçu par des femmes pour les femmes.

Ce programme vise à développer progressivement la confiance en soi et la légitimité professionnelle des participantes, en les incitant à briser les barrières internes qui entravent souvent leur progression dans leur carrière.

L’autocensure persiste malheureusement parmi les femmes en milieu professionnel. Elles ont souvent du mal à se donner la parole et à revendiquer des avancements ou des promotions. C’est là que réside la pertinence du programme élaboré par Symbolones. Le but étant d’encourager les femmes à se dépasser, à relever des défis et à sortir de leur zone de confort. Afin de prendre confiance en elles-mêmes et de briser les plafonds de verre internes qui les limitent.

Le BAM Lab, offre un programme complet intitulé « Connaissance de soi et confiance en soi : clés et stratégies gagnantes pour la réussite professionnelle au féminin ». Ce programme, d’une durée de 14 semaines se déroule entièrement à distance. Permettant ainsi aux participantes de s’engager dans leur développement professionnel tout en conciliant leurs obligations personnelles et professionnelles.