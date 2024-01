Valérie Levacher, directrice du pôle accompagnement chez Vyv3, était l’invitée de Jérôme Joinet dans « A l’écoute des experts ». En tant que premier acteur mutualiste en santé. Vyv3 a récemment dévoilé un programme novateur pour résoudre les problèmes de recrutement persistants dans le secteur du vieillissement.

Avec 1700 établissements et 33 000 salariés. Vyv3 joue un rôle crucial dans l’accompagnement tout au long de la vie, se focalisant particulièrement sur les défis liés au vieillissement.

Le secteur de la santé et de l’accompagnement des personnes âgées connaît des difficultés de recrutement, avec des centaines de postes à pourvoir. Dont infirmières, aides-soignantes, aides à domicile, encadrement, et cadres de santé. Malgré une demande croissante de professionnels qualifiés, la désaffection pour ces métiers persiste.

Face à ce défi, Vyv3 a lancé un programme d’attractivité des métiers. Valérie Levacher explique que l’objectif principal est d’inverser la tendance actuelle en offrant des opportunités de carrière attrayantes pour encourager davantage de personnes à rejoindre le secteur.

