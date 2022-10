Ville d’Antony: forum de l’emploi, des métiers et de l’apprentissage

Un salon: des offres d’emploi!

Près de 800 visiteurs sont attendus à l’espace Vasarely, mercredi 19 octobre de 13h30 à 18h30, pour la 5e édition du Forum de l’emploi, des métiers et de l’apprentissage organisé par la ville d’Antony.

Pour guider les visiteurs dans leurs recherches, deux espaces seront facilement identifiables : d’un côté les professionnels et les partenaires institutionnels seront réunis et de l’autre côté, des ateliers et des conférences y seront organisés. Cinquante stands attendent le public qui aura accès à des offres d’emploi en CDI, CDD, stages, alternances.

Les entreprises proposeront des offres d’emploi dans des secteurs d’activités variés : petite enfance, aide à la personne, formation, industrie & BTP, informatique, logistique & transports, ressources humaines, commerce… Outre les entreprises et les services municipaux, des partenaires institutionnels seront également présents : Pôle Emploi, Vallée Sud Emploi, Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine, Chambre de Commerce et de l’Industrie des Hauts de Seine. Pole-emploi animera des ateliers pratiques pour optimiser la recherche d’emploi sur leur site internet (pôle-emploi.fr).

Les visiteurs pourront également assister à des conférences, notamment sur le Contrat d’Engagement Jeune, les secteurs d’emploi en tension et le dispositif d’accompagnement et de financement de la création ou de reprise d’entreprise.

La Ville d’Antony recrute

La ville d’Antony profitera de cet événement pour mener une campagne de recrutement avec plus de 100 postes proposés dans de nombreux secteurs d’activité. Plus d’infos sur les postes proposés : ville-antony.fr/recrutement

Un salon pour rencontrer les entreprises et déposer son CV

Des entretiens se dérouleront pendant ce forum et les visiteurs intéressés sont invités à déposer au préalable leur candidature en ligne sur www.forum-emploi-antony.fr Ateliers et conférences Des ateliers individuels de flash coaching, de morphopsychologie, des conseils en orientation professionnelle ainsi que des ateliers de création de CV seront proposés aux candidats pour valoriser leur présentation et leur savoir-être. Sur inscription sur : forum-emploi-antony.fr



INFOS PRATIQUES

Lieu : Espace Vasarely, place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord

Horaires: 13h30-18h30

Programme, offres d’emploi et inscription sur : forum-emploi-antony.fr