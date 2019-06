Veritas France recrute: 1000 offres d’emploi

Des offres d’emploi dans le secteur de la sécurité

La sécurité et la qualité: un secteur qui passe par des tests, des certificats et des métiers qui se développent. Pour faire ça à ce développement, les entreprises comme Bureau Veritas France qui propose 1000 offres d’emploi. Pour en parler, nous recevons Renaud Dewaele, directeur industrie et nucléaire de Veritas France.

Une entreprise qui accompagne le développement de la société

Bureau Veritas France, est une entreprise qui a un long parcours. Fondé en 1828, au départ l’entreprise sécurisait le transport maritime en offrant aux assureurs un suivi actualisé des navires et des équipements. Finalement, elle s’est tournée vers l’accompagnement des grands acteurs économique de la société face aux enjeux actuels (mondialisation, transition énergétique…). Ainsi, leur mission consiste à réduire les risques, à améliorer les performances et à soutenir les efforts d’innovation tout en respectant les normes de santé et de qualité. Ils agissent par exemple dans l’agroalimentaire, dans l’informatique ou encore l’électronique. Pour se développer, l’entreprise recrute 1000 personnes pour cette année. Ils recrutent notamment des techniciens, des ingénieurs etc de bac+2 à bac+5. Les profils recherchés sont des jeunes mais aussi des expérimentés. Les offres d’emploi se basent dans toute la France.

Vous pouvez retrouver toutes les offres d’emploi sur le site dédié.