« T’inquiète… je gère » avec Maëva Bentitallah de Clever Beauty

Maëva Bentitallah, fondatrice de Clever Beauty.

L’idée de Clever Beauty est venue à Maëva Bentitallah en observant sa mère. En effet, celle-ci mélangeait ses vernis à ongles pour ne pas gaspiller ce qui reste au fond des flacons. Vous avez bien évidemment remarqué que le pinceau est toujours trop court pour récupérer le vernis au fond du flacon. Or ces mélanges peuvent s’avérer dangereux. C’est ainsi que Maëva a créé Clever Beauty, un vernis à ongles naturel et anti-gaspillage.

La volonté de fabriquer en France

Maëva souhaite fabriquer l’ensemble de ses produits (vernis et flacons) en France. C’est son plus gros défi. Et elle doit faire preuve de persévérance, car bien souvent ses partenaires lui conseillent de produire à l’étranger.

Le statut étudiant entrepreneur

Maëva a bénéficié du statut d’étudiant entrepreneur. Ce statut l’a aidé à passer de l’idée au projet, et du projet à l’entreprise. Sans ce statut et l’accompagnement qui va avec, elle ne serait peut-être pas aller aussi vite et aussi loin.

Lancez-vous !

Maëva encourage les jeunes à se lancer et à entreprendre. Elle rappelle qu’il n’est pas indispensable d’avoir l’idée du siècle pour se lancer. Il suffit juste de croire en son projet.

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

Si vous avez entre 15 et 25 ans, si vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr. Kangae c’est le site qui donne le goût de se lancer. Découvrez d’autres témoignages de jeunes entrepreneurs dans « T’inquiète… je gère ».