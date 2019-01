« T’inquiète… je gère » avec Aude Nyadanu, fondatrice de Lowpital

Aude Nyadanu a fondé Lowpital

Lowpital cherche à faire émerger l’innovation collective pour améliorer le quotidien à l’hôpital. Cette amélioration touche les patients comme les soignants. Elle concerne le suivi patient et l’autonomie des personnes. Pour cela, cette entreprise créé des événements d’innovation collaborative, des événements ancrés dans la réalité et centrés sur l’utilisateur.

Etre optimiste voir friser l’inconscience

Pour entreprendre, Aude recommande de l’optimisme. Et elle reconnait que cet optimiste peut friser inconscience. L’entourage joue aussi un rôle important. Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide. En effet, Aude sollicite parfois des experts et des entrepreneurs via les réseaux sociaux. Les gens sont bienveillants. Par conséquent, ils répondent assez facilement surtout quand ils sont sollicités par des jeunes. découvrez l’intégralité du témoignage d’Aude dans « T’inquiète…je gère. »

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

Si vous avez entre 15 et 25 ans, si vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr. Kangae c’est le site qui donne le goût de se lancer. Découvrez d’autres témoignages de jeunes entrepreneurs dans « T’inquiète… je gère ».