Spring recrute: 2500 offres à pourvoir

Des offres d’emploi à pourvoir avec Spring

Il est temps de faire un retour sur l’emploi des cadres, un marché qui se développe de plus en plus. Pour en parler, nous recevons, Nicolas Guillaume, président exécutif de Spring, un cabinet de conseil en recrutement, d’intérim de cadres et techniciens spécialisés.

L’occasion pour nous de faire un point sur le secteur et les offres d’emploi proposées.

Un cabinet de conseil qui recrute

Spring est une marque spécialisée en France du Groupe Adecco sur le recrutement, l’intérim de cadres et professionnels qualifiés. Basé en Suisse mais aussi en France avec 1200 bureaux et agences, son objectif est de mettre en relation les talents et les entreprises. Il accompagne également les entreprises dans leur évolution en proposant des services en ressources humaines et une technologie de pointe. Pour cette année 2019, le cabinet recherche 3800 cadres et techniciens dont 2500 en CDI. Il y a également des postes en CDD ou encore en intérim. L’informatique, la finance, le marketing ou encore le commerce: tous les secteurs sont concernés.

Postulez dès maintenant et retrouvez toutes les offres d’emploi sur le site dédié. Vous pouvez également vous entrainer aux entretiens grâce au simulateur mis en place par le cabinet Spring.