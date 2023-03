SOS CAMPAGNE : CafÃ©-restaurant Ã  Sainte-ThÃ©rence (03)

Sainte-Thérence, est une commune rurale située au Sud-Ouest du département de l’Allier. Sainte-Thérence fait partie des 20 communes de la Communauté d’agglomération de Montluçon. Montluçon, Ville Médiévale et Festive, à 15 km. Evaux-les-Bains (Creuse – 23) et Néris-les-Bains à 9 km. Fermé depuis décembre 2021, rénové en 2023 la commune n’a plus de Café restaurant.

La commune de Sainte-Thérence* recherche un professionnel de la restauration pour relancer son café-restaurant situé au cœur du bourg, à proximité de l’église classée. Cette affaire pourra bénéficier d’une clientèle locale et touristique à séduire pour redynamiser l’activité. Elle bénéficie d’un attrait touristique grâce au Château de l’Ours qui s’élève dans un site sauvage.

Un établissement rénové en 2023

Cet établissement a été rénové en 2023 , c’est un établissement accessible aux PMR et il comporte d’un chauffage électrique par pompe à chaleur.

L’établissement Il dispose :

– d’un bar de 35 m²,

– d’une salle de restaurant de 28 m²,

– d’une salle commune locative de 30 m²,

– d’une cuisine de 20 m²,

– d’une réserve,

– d’une annexe cuisine de 16 m²,

– de 2 sanitaires (9 m²),

– d’une salle de rangement de 8 m²

– et d’un espace pour une épicerie d’appoint de 10 m².

Ce café-restaurant est équipé du matériel de cuisine et de mobilier. La liste disponible auprès de la Mairie. Une Licence IV mise à disposition.

Les Conditions

Pour reprendre cette affaire il faut prévoir un investissement minimum pour le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nécessaire au lancement de l’activité. Des achats de petit matériel de cuisine, vaisselle, nappage, etc est également a prévoir.

Montant du loyer : 400 € TTC/mois. Bail précaire. Pas de logement annexé.

Vous êtes professionnel de la restauration et cette opportunité vous a séduit, adressez votre candidature à l’Agence d’attractivité du Bourbonnais.

Agence d’Attractivité du Bourbonnais

1 avenue Victor Hugo

03000 Moulins

Tél. : 04 70 34 16 39

contact@allier-bourbonnais.fr

rejoignez.allier.fr