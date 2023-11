Sodexo Live prépare les Jeux Olympiques de Paris

Jerome Joinet reçoit Sophie Delfolly, directrice des ressources humaines de Sodexo Live pour une édition du Journal de l’Emploi.

Les Jeux Olympiques approchent et le monde de l’hôtellerie, restauration a besoin de renfort. Sodexo Live est une branche de la société qui assure le service de grands événements. Elle gère la restauration et la logistique du Roland Garros, des restaurants sur la Tour Eiffel ou encore des musées parisiens et en région. La société se charge aussi de multiples secteurs. Elle gère les cartes tickets restaurants ou encore la restauration des Ehpads.

Sodexo Live a remporté le marché pour assurer les Jeux Olympiques de Paris cet été 2024. Alors, la société assurera la restauration et l’accueil des touristes. Sodexo va donc mobiliser 6 000 salariés pour assurer la restauration au Village des Athlètes et sur des sites de compétition des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette société va s’occuper des touristes dès l’arrivée à l’aéroport avec des lounges. Ensuite, ils seront pris en charge tout du long sur les lieux de compétition et sur tous les évènements.

Sodexo Live a déjà besoin de renfort

La société de service aura aussi la charge de la propreté des établissements. Elle veillera ainsi sur le bien-être et le confort des touristes. Lors des Jeux Olympiques de Paris, la société entretiendra les stades, les parkings, les stands, les locaux d’accueils… Sodexo Live aura alors besoin de personnes pour les secteurs de la logistique, la cuisine ou même le management.

Alors, sur le site, dans la rubrique carrières, vous pouvez trouver divers d’offres d’emploi. Il y a des propositions pour être technicien de maintenance, responsable énergie, employé de restauration ou même directeur de clientèle. Tous les postes à ce jour sont disponibles en CDI. La société propose régulièrement des jobs dating !

Pour plus d’informations sur les offres d’emploi, rendez-vous sur le site.