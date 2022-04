Salon S’expatrier, mode d’emploi: Vivre et travailler au Québec

S’expatrier, mode d’emploi: De nombreuses opportunités pour vivre et travailler au Québec

Dans cette Conférence en Live, Paul Trottier, Conseiller en recrutement international à la Direction des services d’immigration du Québec à Paris vous donne tous les bons plan pour partir travailler, étudier, faire un stage au Québec. Il nous présente notamment les journées Québec France, un rendez vous annuel pour trouver des opportunités d’emploi et de stage dans cette province Canadienne.

Le Québec est une province Canadienne qui offre de nombreuses opportunités d’installation. Ce sont plus de 1.4 million d’emploi qui seront à pourvoir jusqu’en 2026. 20 % seront occupés par des travailleurs issus de l’immigration. Cette perspective incite de plus en plus d’employeurs à se tourner vers le recrutement international de travailleurs étrangers ou à engager des travailleurs issus de l’immigration. Pour cela la province à mis en place des programme spécifiques.

Vivre et travailler au Québec: les Journée France Québec

Chaque année, la Délégation générale du Québec à Paris organise des Journée France Québec, un évènement qui permet aux entreprises Québécoises de recruter en France. La prochaine édition 100% virtuelle aura lieu du : 13 au 18 juin 2022.

Cette année vous pourrez y découvrir près de 400 offres, soit 1500 postes à pourvoir!

Des emplois dans tous les corps de métiers: technologies de l’information, administration, jeux vidéo, Santé éducation, service sociaux, restauration, Finace, assurance ou encore dans tous les métiers de l’industrie. Ces offres sont Accessibles aux résidents et/ou citoyens des pays membres de l’Union européenne, de l’Espace Schengen, et du Royaume-Uni.

Si cela vous intéresse vous pouvez consultez les offres d’emploi : https://journeesquebec.gouv.qc.ca/france.html

Les Journée France Québec: modalités et dates clefs

Cette année c’est une édition 100% virtuelle, avec ses modalités. Si une offre vous intéresse il faut : il faut donc respecter le protocole :

Créez votre compte utilisateur

Complétez votre profil de compétences

Inscrivez-vous à la mission Journées Québec France et indiquez vos disponibilités

Déposez vos candidatures en français pour les offres qui correspondent à votre profil

les dates clefs :

Dépôt des candidatures : Avant le 29 mai

Fin de l’envoi des convocation aux entretiens : 7 juin

Acceptation des convocations : Avant le 8 juin

Entrevues en ligne : 13 au 18 juin

Cycle de conférences : 9 au 17 juin

Vivre et travailler au Québec: pour en savoir plus

Si s’experience québécoise vous tente voici des sites ressources incontournables:

-le site « Choisir le Québec » avec une présentation du territoire, de ses opportunités

-le site de la Représentation du Québec à l’étranger pour toutes les informations officielle

-le site du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec

-le site du gouvernement du Canada avec toutes les rubriques utiles (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, travailler au Canada)