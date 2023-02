Salon Learning Technologies 2023 : Studeasy fait le choix du Metaverse

Emerick ALEXANDRE Fondateur de Studeasy, est l’invité des cette édition du journal de la formation enregistré à l’occasion du Salon Learning Technologies.

Studeasy est une jeunes agence qui accompagne des centres de formation et écoles sur des problématiques commerciales et d’ingénierie pédagogique. Studeasy propose également le placement des étudiants. Studeasy est un agent de recrutement international spécialisé dans le secteur de la formation et de l’éducation privée supérieure. L’entreprise offre l’accès à plus de 400 formations dans différents secteurs d’activité. Aujourd’hui, l’entreprise Studeasy représente plus de 70 écoles en France, 60 Universités partout dans le monde.

Studeasy travaille notamment avec les étudiants et futurs étudiants des Territoires et Départements d’Outre Mer, ainsi que les étudiants résidents à l’étranger. À la pointe de l’innovation, notamment en utilisant de nouveaux outils tel que le Metaverse, et pour casser les barrières de la distance, studeasy à fait le choix du métavers (Metakwark). L’entreprise propose une expérience immersive permettant aux futurs étudiants ou encore aux personnes en reprise d’étude, d’organiser tous les détails de leurs formations grâce au campus online StudEasy (inscription, stages/ alternances, recherche de logement, transports, prêts étudiants…).