Salon Learning Technologies 2023: Sopra Steria et le digital learning

Elise VIART, Cheffe de projet Digital Learning chez Sopra Steria est l’invitée des cette édition du journal de la formation. Une édition spéciale enregistrée à l’occasion du Salon Learning Technologies 2023. Sopra Steria est une entreprise de services du numérique (ESN) française et une société de conseil en transformation numérique des entreprises et des organisations.

Sopra Steria, société de conseil en transformation numérique des entreprises et des organisations est désormais un grand groupe mondial avec plus de 47000 salariés! Un groupe qui doit faire face à de nombreux enjeux en matière de formation… et qui a trouvé une réponse avec le digital. Dans cette interview Elise Viart nous explique les choix technologies faits par le groupe en matière de formation (blended learning, plateformes de classe virtuelle et metaverse).

Pour elle la clef du succès de la formation en entreprise est de diversifier les modalités pédagogiques.