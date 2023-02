Salon Learning Technologies 2023: rencontre avec Adecco Group

Cédric Cuoq, Digital Success Manager chez Adecco Group, est l’invité des cette édition du journal de la formation enregistré à l’occasion du Salon Learning Technologies. Avec lui nous découvrons la stratégie de formation digitale et les solutions technologies utilisées par Adecco Group pour la formation des salariés et les intérimaires du groupe. Pour lui, face aux innovations edtech de la formation il tester les solutions, ce qu’il font actuellement dans le metaverse avec metakwark. Mais en matière de formation son credo est de garder un mix entre le présentiel et le distanciel.