Salon Learning Technologies 2023: Metacorp un Campus 100% dans le Metaverse

Yoann SOODRON, Fondateur de MetaCorp Formation est l’invité de cette édition du journal de la formation enregistrée sur le Salon Learning Technologies. Il est venu nous présenter son projet de centre de formation 100% dans le metaverse pour les entreprises. Il nous explique son choix et les atout de cette technologie innovante et dynamique en plein essor qui peut répondre aux différents besoins en formation des entreprises. Pour lui un des enjeux est de bien former les formateurs aux nouvelles technologies. Ce campus sera lancé en mars 2023.

Contact mail