Salon Learning Technologies 2023 avec Fabrice Kalfa (TOPDRH)

Fabrice Kalfa, organisateur de TOPDRH est l’invité de cette édition spéciale Learning Technologies du Journal de la formation. Il nous apporte son regard sur l’évolution des politiques RH face à la révolution digitale dans le secteur de la formation. Il constate une agilité accrue des DRH face aux nouvelles technologies, dans leur stratégie de formation.

TOPDRH est un évènement qui permet la rencontre annuelle des Directeurs et Responsables de la fonction Ressources Humaines et Prestataires. Deux journées où se mêlent rendez-vous d’affaires en one-to-one en résidentiel, ateliers thématiques, groupes de travail, déjeuners d’affaires et dîner de gala. Top DRH organise des rendez-vous territoriaux, le prochain étant la convention TOPDRH SUD organisée les 15 & 16 mars prochaine à Marseille.