Salon Learning Technologies 2023 avec Aéma Groupe

Stéphanie de Peyrelongue, Directrice Talents et Compétences à la Direction des Ressources Humaines d’Aéma Groupe est l’invitée du journal de la formation. Une édition enregistrée à l’occasion du Salon Learning Technologies 2023. Elle nous propose le regard d’une direction des ressources humaines face aux enjeux de formations des salariés avec les innovations technologiques permanentes dans le domaine de la formation (e-learning, réalité virtuelle, métaverse etc… ). Pour elle les technologies représentent l’avenir dans la formation, mais il ne faut pas oublier « l’expérience apprenant »!

Aéma Groupe est né en janvier 2021, il représente aujourd’hui le 5ème groupe d’assurance en France. Aéma regroupe la Macif, AÉSIO Mutuelles, Abeille Assurances et Ofi Invest (gestion d’actif). Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.