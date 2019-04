RITMX recrute des ingénieurs

RITMX : l’avenir de la billettique



Les transports du quotidien sont en pleine mutation, mais une chose est sure il nous faudra toujours des billets! Mais ceux-ci devront être dématérialisés, multimodaux, interopérables…et capable de proposer de nouveaux services. C’est le cœur de métier de RITMX qui développe et exploite des système information de distribution des offres de transport. Une entreprise agile en plein développement!

Dans cette édition du journal de l’emploi nous recevons:

– Eric Mallet, directeur des ressources humaines de RITMX.

Dans le cadre de leur développement ils recherchent des développeurs backend Java, et des ingénieurs DevOps capables d’évoluer dans les environnements J2EE, Spring et Hibernate.

Des recrutements pour répondre en particulier, au déploiement au niveau natioanl des solutions de distribution et de dématérialisation des titres de transports TER et urbains sur smartphones NFC. De nouveaux services qui permettront à tout utilisateur d’acheter ses titres de transports depuis son smartphone, de stocker le titre de manière sécurisée et de l’utiliser pour le contrôle et la validation du titre.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site, www.ritmx.com/nous-rejoindre/