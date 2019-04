Rhapsodies Conseil recrute: 50 postes à pourvoir

Des offres à pourvoir dans le secteur du consulting avec Rhapsodies Conseil

S’il y a un secteur qui se développe, c’est bien le consulting. Rhapsodies conseil, cabinet de conseil en management annonce justement le recrutement de 50 personnes.

Dans cette émission, nous recevons:

Olivier Barthélemy, président de Rhapsodies Conseil. L’occasion pour nous d’en savoir plus sur ce cabinet de conseil et sur leur processus de recrutement. Nous ferons également le point sur les offres d’emploi proposées.

Un cabinet de consulting qui recrute

Fondé en 2006 par Olivier Barthélemy, ce cabinet de conseil en management a pour objectif d’accompagner les entreprises dans leur transformation et leur évolution. Ils interviennent ainsi dans plusieurs secteurs tels que les banques, les industries, l’assurance etc. Avec un peu plus de 95 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en 2018, il tend à se développer. Il recrute ainsi 50 personnes. Des postes en CDI ou CDD, pour des consultants plus ou moins expérimentés, à retrouver dès maintenant sur le site dédié.