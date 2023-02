Parcours de Vie avec Lil Skuna

Lil Skuna, est l’invitée de Cédric Rémia dans cette édition de Parcours de Vie.

Lil Skuna, de son vrai nom Edwin Bannis, créateur de contenus et influenceur de 23 ans, est atteint depuis sa naissance d’une polymyosite. Une maladie qui le contraint à se déplacer en fauteuil roulant. Suivi par près de 700 000 personnes sur les réseaux sociaux, il met en scène son handicap et son quotidien avec humour et bienveillance.

