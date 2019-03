Orientation durable: le métier de chargé de plaidoyer

Orientation durable et le métier de responsable ou chargé de plaidoyer

Travailler dans le secteur de l’économie sociale et solidaire vous intéresse ? Aujourd’hui, on ne vous propose pas plusieurs offres d’emploi,mais un focus sur un métier: chargé de plaidoyer. Avec Orientation durable, le cabinet de recrutement spécialisé dans l’Économie Sociale et Solidaire, nous présente ce métier.

Dans cette édition du Journal de l’emploi, nous recevons:

Jean-Philippe Teboul, directeur du cabinet de recrutement. Il nous explique en quoi consiste ce métier et quel est le profil pour y parvenir. Il nous donne également quelques conseils pour se lancer.

Retrouvez cette offre d’emploi et les informations nécessaires sur le site dédié.