Offres d’Emploi: Forum Emploi à Antony (92) le 08 mars

6e édition du Forum Emploi, organisée par la ville d’Antony

Ce Mercredi 8 mars de 13 h 30 à 18 h 30, aura lieu à Antony (92) la 6e édition du Forum Emploi.

Près de cinquante entreprises proposeront des offres d’emploi, des stages, des alternances ou des reconversions professionnelles dans des secteurs d’activités variés : petite enfance, aide à la personne, formation, industrie & BTP, informatique, logistique & transports, ressources humaines, vente et commerce, immobilier, santé, etc.

Des entreprises locales, comme Plaza Immobilier, la RATP ou encore Dräger proposeront des postes à Antony. Des partenaires institutionnels seront également présents : Vallée Sud Grand Paris avec Maison des entreprises et de l’emploi et Vallée Sud Emploi, Pôle Emploi, Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine, Chambre de Commerce et de l’Industrie des Hauts de Seine, Région Ile-de-France.

À l’occasion du 8 mars et de la journée internationale des droits des femmes, le Forum Emploi réserve une partie de sa programmation et de ses stands à la mixité des métiers et l’égalité femmes – hommes dans le monde de l’entreprise.

Forum Emploi à Antony : des ateliers pratiques et des tables rondes

Pour valoriser la présentation et le savoir-être des candidats, des ateliers individuels de flash-coaching, de morpho-psychologie, des conseils en orientation professionnelle seront dispensés aux candidats sur réservation ainsi que des ateliers de création de CV en accès libre.

Pole-emploi animera des ateliers pratiques pour optimiser la recherche d’emploi et l’utilisation du volet « indemnisation ».

Il y aura également des tables rondes et des conférences

Au programme :

Table ronde de femmes entrepreneures antoniennes de 14 h à 15 h 15. Parcours et freins à la création d’entreprise.

Conférence à 15 h 30 : Mompreneur : véritable choix ou entrepreneuriat de nécessité ?

Conférence à 16 h : les stéréotypes genrés dans les milieux du numérique.

Focus sur le projet d’insertion « Des Étoiles et des Femmes ».

Exposition « Tous les métiers sont mixtes » du centre Hubertine Aubert (Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes).

Vidéo sur « la féminisation des métiers du second œuvre dans le BTP ».

Formation pour les femmes par les CFA en maroquinerie, visual-marchandising et haute-couture.

Forum Emploi à Antony : des Jobs d’été et pas seulement !

Cet évènement sera l’occasion pour les jeunes et les étudiants de postuler à des jobs d’été. Il leur suffira d’apporter leur CV et leur lettre de motivation pour proposer sur place leur candidature aux employeurs.





A 17 h, les animateurs du 11-Espaces jeunes avec le Club Teli présenteront les dispositifs d’accompagnement à la mobilité internationale.



Adresse:

Espace Vasarely, place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord

Inscription gratuite sur forum-emploi-antony.fr