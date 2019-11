Le Journal de l’emploi s’intéresse aujourd’hui aux Les métiers du gaming et du e-sport avec Gaming Jobs.

L’essor des métiers du e-sport et du gaming

Les français sont friands de jeux vidéos ! Et pour cause, de nombreux métiers dits du gaming ont vu le jour ces dernières années et ne cessent de progresser. En effet, selon l’Observatoire de l’emploi du jeu vidéo, entre 2015 et 2018, le secteur a vu le nombre d’emploi à pourvoir croître de 37%. Et parmi ces métiers, on peut aussi compter des sportifs ! Et oui, les jeux vidéos ce n’est pas uniquement « geeker » et rester devant un écran. La France est aujourd’hui la 3ème nation européenne générant le plus de chiffre d’affaire. 23 millions de dollars rien qu’en 2017 !

Et nos sportifs français sont aussi à l’aise sur un gazon qu’en compétition de jeux vidéos.

C’est face à l’essor de ces métiers, divers et variés que Gaming Jobs a vu le jour.

Matthieu Leclère, co-fondateur, nous renseigne sur ce secteur en expansion dans ce nouveau numéro du Journal de l’Emploi.

Gaming Jobs, une plateforme dédiée à ces métiers

En effet, Gaming Jobs est une plateforme qui recense offres d’emploi, tutos, conseils et fiches métiers pour découvrir le secteur ou tout simplement y trouver un emploi, une vocation et même une formation. Amateurs de jeux vidéos ou non, cette plateforme ouverte en avril 2017 met en avant et renseigne sur tous les aspects du secteur, pour faire de sa passion, un métier. Gaming Jobs, à découvrir sur Demain TV.

