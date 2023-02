Métakwark: Le premier Métavers éducatif!

Jean-Yves Le Porcher Directeur de création de Manzalab est l’invité de ce Journal de la formation enregistré lors sur Salon Learning Technologie. Avec lui nous plongeons dans l’univers de l’immersive learning!

Il nous fait découvrir Métakwark, le premier métavers éducatif qu’il a élaboré avec ses équipes pour Kwark Education. Lancé il y a un an Métakwark a développé de nouvelles fonctionnalités qu’il nous présente, il évoque également avec nous les premiers retours et cas d’usages. Mais surtout il nous explique comment s’est construit ce Métavers avec les équipes de développeurs et les ingénieurs pédagogiques.

Avec MétaKwark la formation rentre dans une nouvelle dimension!