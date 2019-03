Lutter contre les clichÃ©s qui collent aux femmes entrepreneures

Des clichés sur les femmes entrepreneures

« Tu es entrepreneuse, donc tu es une mauvaise mère ». « Tu es entrepreneuse donc…ta carrière passe avant ta vie personnelle ». Voici deux des nombreux clichés qui collent aux femmes entrepreneures recensés par Hannah Oiknine et sa soeur et associée Sarah Azan. Lassées et convaincues qu’elles n’étaient pas les seules à entendre ces remarques, elles ont sollicité 15 de leurs amies entrepreneures. Elles leur ont demandé : » Si je te demande de finir cette phrase : Tu’es entrepreneuse donc … Quel cliché pourrais-tu me raconter ? ». Pour ces femmes qui pourtant n’ont ni le même âge ni la même situation familiale, ni le même secteur d’activité, un cliché revient régulièrement : le manque d’ambition. C’est ainsi qu’a commencé leur combat pour identifier et lutter contre les clichés sur les entrepreneuses. Des clichés qui expliquent peut-être pourquoi les femmes ne sont que 27% à entreprendre en France.

Découvrez le témoignage d’Anne Oiknine, fondatrice de Babbler et Siham Jibril de Génération XX, l’une des femmes entrepreneures sondées, dans cette émission de Label Entreprise.

Et si les femmes entrepreneures étaient des femmes comme les autres?