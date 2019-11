Le secteur des services à la personne : vivier d’emplois

Un secteur en forte demande

Selon Pôle Emploi, en 2019, le secteur des services à la personne comptait encore 62 000 postes à pourvoir. Deuxième secteur le plus recruteur en 2019, les services à la personne représentent aujourd’hui 5% des actifs et 1,3% du PIB. Indispensables à la société, les métiers des services à la personne recrutent toute l’année. Ainsi, c’est pour promouvoir les emplois dans ce secteur qu’est organisé le salon des services à la personne. Alain Bosetti, organisateur du salon nous en parle dans le Journal de l’Emploi.

Un salon dédié

Cette année encore et pour la 13ème année, le salon des services à la personne est de retour à la Porte de Versailles à Paris. Organisé par En Personne Expo, ce salon est l’évènement national du secteur. Il se tiendra les 26 et 27 novembre 2019. Vous êtes en recherche d’emploi dans ce secteur ? Alors rendez-vous sur www.salon-services-personnes.com pour obtenir votre invitation gratuite et venir rencontrer les professionnels des services à la personne. Le secteur des services à la personne recrute toute l’année, c’est à découvrir dans le Journal de l’Emploi, sur Demain !